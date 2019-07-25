Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Ранее в среду рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала Мосгоризбиркому оставить в силе решения об отказе пяти кандидатам. Среди них: Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Юлия Серебрянская и Константин Лисица. В четверг их жалобы рассматривала комиссия Мосгоризбиркома и принимала итоговое решение.
"По результатам, несмотря на то, что мы восстанавливали (подписи), к сожалению, у всех пяти кандидатов не хватило достоверных подписей. Решения окружных комиссий оставлены в силе. У них есть возможность обжаловать наше решение либо в Московском городском суде либо в ЦИК", - сказал Горбунов.
В четверг на заседании рабочей группы рассматривались жалобы ряда кандидатов: Андрея Бабушкина, Любови Соболь, Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой. Рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказы в регистрации по всем рассмотренным жалобам.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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