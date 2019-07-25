Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам

"По результатам, несмотря на то, что мы восстанавливали (подписи), к сожалению, у всех пяти кандидатов не хватило достоверных подписей. Решения окружных комиссий оставлены в силе. У них есть возможность обжаловать наше решение либо в Московском городском суде либо в ЦИК", - сказал Горбунов.