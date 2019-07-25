МГИК оставил в силе отказ в регистрации Жданова кандидатом в депутаты МГД

Ранее в среду жалобы пяти кандидатов были рассмотрены рабочей группой Мосгоризбиркома. В частности оспаривалось признание недействительными подписей в поддержку Жданова. Требовалось признать действительными ряд забракованных подписей, чтобы количество брака было ниже 10% - порога исключающего регистрацию кандидата. Жданов заявлял, что было допущено много ошибок при вводе данных избирателей и что у него на руках есть более 200 заявлений от избирателей, что они собственноручно оставляли подписи.