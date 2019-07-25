МГИК оставил в силе отказ в регистрации Жданова кандидатом в депутаты МГД

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в четверг оставил без изменений решение об отказе в регистрации кандидатом в Мосгордуму сотрудника ФБК Ивана Жданова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду жалобы пяти кандидатов были рассмотрены рабочей группой Мосгоризбиркома. В частности оспаривалось признание недействительными подписей в поддержку Жданова. Требовалось признать действительными ряд забракованных подписей, чтобы количество брака было ниже 10% - порога исключающего регистрацию кандидата. Жданов заявлял, что было допущено много ошибок при вводе данных избирателей и что у него на руках есть более 200 заявлений от избирателей, что они собственноручно оставляли подписи.
"153 вернули (подписи - ред.), а нужно 800. Основание для признания недействительными - ошибки ввода " - сказал журналистам представитель Жданова, юрист ФБК Вячеслав Гимади.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.