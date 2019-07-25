2019-07-25T20:36Z
2019-07-25T20:36Z
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РИА Новости
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"Я все для них делаю": энергичная старушка заменила всех коммунальщиков
Баба Аня из Златоуста заменяет собой всех коммунальщиков: моет подъезд, сажает цветы, подметает улицу, и все это она делает в неизменно хорошем настроении. И тем не менее, находятся недовольные.