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РИА Новости
ТОК

"Я все для них делаю": энергичная старушка заменила всех коммунальщиков

Вчера, 20:36
5100
Баба Аня из Златоуста заменяет собой всех коммунальщиков: моет подъезд, сажает цветы, подметает улицу, и все это она делает в неизменно хорошем настроении. И тем не менее, находятся недовольные.
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ЗлатоустРоссия
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