"Я все для них делаю": энергичная старушка заменила всех коммунальщиков

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Баба Аня из Златоуста заменяет собой всех коммунальщиков: моет подъезд, сажает цветы, подметает улицу, и все это она делает в неизменно хорошем настроении. И тем не менее, находятся недовольные.