Трамп заверил Зеленского в поддержке в реализации реформ, заявили в Киеве

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заверил главу украинского государства Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и готовности помочь в реализации реформ, сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.
"Он (Трамп) также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.
Американский президент выразил уверенность в том, что обновленная власть сможет улучшить имидж Украины, а также "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".
"Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", - отмечается в сообщении.