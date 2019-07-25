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РИА Новости

Трамп заверил Зеленского в поддержке в реализации реформ, заявили в Киеве

Вчера, 20:21
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заверил главу украинского государства Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и готовности помочь в реализации реформ, сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.
"Он (Трамп) также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.
Американский президент выразил уверенность в том, что обновленная власть сможет улучшить имидж Украины, а также "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".
"Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", - отмечается в сообщении.
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