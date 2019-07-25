Трамп заверил Зеленского в поддержке в реализации реформ, заявили в Киеве

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заверил главу украинского государства Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и готовности помочь в реализации реформ, сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.

"Он (Трамп) также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.

Американский президент выразил уверенность в том, что обновленная власть сможет улучшить имидж Украины, а также "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".