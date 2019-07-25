Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Очевидцы опубликовали кадры с места обрушения участка прибрежной трассы А-147 Джубга — Сочи. Видео размещено на YouTube.
На записи видно, что из-за дождя дорожное полотно на правой полосе движения разрушилось, образовав на трассе большую яму.
Ранее стало известно, что в Центральном районе Сочи произошло обрушение участка дороги, связывающей прибрежные населенные пункты. Русло реки Псахе было перекрыто после схода мощного оползня, в результате чего из-за изменения направления потока было размыто основание подпорной стены насыпи трассы. Это привело к деформации и разрушению более десяти метров дорожного полотна. В результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные дорожные службы. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС.
Движение на участке трассы временно приостановили.