Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео

На записи видно, что из-за дождя дорожное полотно на правой полосе движения разрушилось, образовав на трассе большую яму.

Ранее стало известно, что в Центральном районе Сочи произошло обрушение участка дороги, связывающей прибрежные населенные пункты. Русло реки Псахе было перекрыто после схода мощного оползня, в результате чего из-за изменения направления потока было размыто основание подпорной стены насыпи трассы. Это привело к деформации и разрушению более десяти метров дорожного полотна. В результате инцидента никто не пострадал.