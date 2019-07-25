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РИА Новости
Культура

В Сети появилось видео с неудачными дублями из "Мстителей: Финал"

Вчера, 21:03
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© Marvel Studios Inc. (2012) Кадр из фильма "Мстители"
Кадр из фильма Мстители
© Marvel Studios Inc. (2012)
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Сети появился минутный тизер, на котором создатели блокбастера "Мстители: Финал" собрали неудачные дубли с главными героями.
Крис Хемсворт посмеялся над собой в роли толстого Тора, а Крис Эванс - над старым костюмом Капитана Америки.
Но забавнее всех в ролике выглядит Роберт Дауни — младший, который никак не мог справиться с багажником суперкара Железного человека.
Скоро самый кассовый фильм в мире должен выйти на цифровых носителях, куда поместят полную версию видео со смешными дублями.
Кадр из фильма Мстители. Финал
23 июля, 04:48
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