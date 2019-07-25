В Сети появилось видео с неудачными дублями из "Мстителей: Финал"

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В Сети появился минутный тизер, на котором создатели блокбастера "Мстители: Финал" собрали неудачные дубли с главными героями.

Крис Хемсворт посмеялся над собой в роли толстого Тора, а Крис Эванс - над старым костюмом Капитана Америки.

Но забавнее всех в ролике выглядит Роберт Дауни — младший, который никак не мог справиться с багажником суперкара Железного человека.