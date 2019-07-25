Капитан задержанного СБУ российского танкера рассказал о состоянии экипажа

КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Капитан задержанного на Украине российского судна Ильей Дробянко сообщил Капитан задержанного на Украине российского судна Ильей Дробянко сообщил Sputnik Молдова , что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.

"Сейчас мы проходим паспортный контроль. Минут 15-20 мы были в зоне ожидания", - сказал он Sputnik Молдова.

По словам капитана, во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме. О судьбе судна он ничего сказать не смог: "Нам этого не сообщили, это знает судовладелец".

На вопрос о том, как моряки добрались до границы, капитан ответил, что это был автомобиль, который предоставил агент. "Две машины держались рядом. Особых задержек не было. Остановились на заправке, заправились, проехали дальше. Простояли минут 15-20, возле первого допконтроля", - уточнил он.

По словам Дробянко, на КПП их задержали, сказав, что база не работает. "После задержания нас попросили выйти с сумками и пройти пешком. Потом сказали вернуться, сесть в автомобили", - продолжил он.

Дробянко подтвердил, что после прохождения границы моряки продолжат путь в аэропорт Кишинева. "Компания или посольство нам дальше все объяснят. Сказали, что из посольства позвонят и они уже по билетам поставят нас в известность", - добавил капитан.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.