Освобождение российских моряков не исчерпает инцидент, заявил Клинцевич

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент, Россия требует "незамедлительного возвращения танкера", заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД России, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

"Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера. Должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей. Но и в этом случае осадок, как говорится, останется", - написал Клинцевич в Facebook.