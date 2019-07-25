Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T20:10Z
https://ria.ru/20190725/1556886905.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155247/99/1552479921_0:0:2553:1436_1036x0_80_0_0_ba6b37bb35fa870034dded314c5a462c.jpg
РИА Новости

Богданов провел встречу с послом Египта

Вчера, 20:10
302
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Ихабом Насром ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на обстановку на палестинских территориях, в Ливии и Судане", - отмечается в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Вчера, 19:36
Богданов обсудил с послом Габона подготовку к саммиту Россия-Африка
Также в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского сотрудничества и были затронуты практические аспекты подготовки предстоящего в октябре в Сочи саммита Россия-Африка.
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка. Он пройдет в октябре этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка.
112100
Обсудить 0
Михаил БогдановМИД РФАфрикаРоссияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Трамп поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду
РИА
Новости
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Капитан задержанного СБУ российского танкера рассказал о состоянии экипажа
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп заверил Зеленского в поддержке в реализации реформ, заявили в Киеве
СК обвинил полицейских в халатности по делу "петрозаводского маньяка"
Лента
новостей
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Освобождение российских моряков не исчерпает инцидент, заявил Клинцевич
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии
Вид на Белый дом в Вашингтоне
В Белом доме рассказали о беседе Трампа с Зеленским
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
В ООН прокомментировали задержание на Украине российского танкера
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
Экс-министра обороны Грузии задержали по делу о беспорядках в Тбилиси
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Украинских пограничников привлекли к охране задержанного российского судна
Зенитный ракетный комплекс С-400
Москва и Анкара ведут переговоры о производстве элементов С-400 в Турции
Спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер
Председатель парламента Туниса вступил в должность и.о. президента
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Янкаускас заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния