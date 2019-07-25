Богданов провел встречу с послом Египта

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Египта Ихабом Насром ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на обстановку на палестинских территориях, в Ливии и Судане", - отмечается в сообщении.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего укрепления российско-египетского сотрудничества и были затронуты практические аспекты подготовки предстоящего в октябре в Сочи саммита Россия-Африка.