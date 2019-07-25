Экс-министра обороны Грузии задержали по делу о беспорядках в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Грузии, лидер новой партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили задержан по обвинению в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время беспорядков на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня, сообщили в МВД.

"Во время насильственного штурма здания парламента Ираклий Окруашвили вместе с сопровождающими его лицами призывал участников акции и сам пытался ворваться в здание парламента насильственным путем. Также Ираклий Окруашвили принимал участие в различных групповых насильственных действиях", - приводит Sputnik Грузия слова исполняющего обязанности директора департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамуки Челидзе.

В случае подтверждения вины Окруашвили грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.