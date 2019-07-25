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РИА Новости

СК обвинил полицейских в халатности по делу "петрозаводского маньяка"

Вчера, 20:01
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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июл – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в халатности двум сотрудникам МВД, проигнорировавшим сообщения о преступлениях жителя Петрозаводска Антона Ипатова, который впоследствии, по версии следствия, убил двух девушек, сообщает в четверг региональный СК.
"Следственными органами предъявлено обвинение сотрудникам УМВД России по городу Петрозаводску по статье "Халатность, повлекшая смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, летом 2018 года участковый должен был проверить информацию о причинении травм 30-летнему жителю Петрозаводска Ипатовым. Однако полицейский, считают следователи, не провел дополнительных проверок и вынес "незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела". В СК отмечают, что в дальнейшем сотрудник следственного управления полиции Петрозаводска, получивший данный материал от участковых, "не принял мер к своевременному возбуждению уголовного дела".
В результате дело было возбуждено только 10 сентября 2018 года. "Но меры к изобличению виновного в совершении преступления, его задержанию и заключению под стражу по-прежнему не принимались. Оставаясь на свободе, последний с применением ножа 16 сентября 2018 года напал на несовершеннолетнюю, причинив ей тяжкий вред здоровью, 19 и 20 сентября 2018 года на территории Петрозаводска убил двух девушек", - добавляют в ведомстве.
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В настоящее время в отношении обвиняемых в халатности полицейских избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В МВД Карелии пояснили, что в случае установления судом вины сотрудников органов внутренних дел они будут уволены со службы и привлечены к установленной законом ответственности.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, 19 сентября 2018 года 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож.
Суд арестовал Ипатова. Согласно материалам дела, оглашенным в судебном заседании, Ипатов накануне убийств напал и серьезно ранил ножом 15-летнюю девочку, которую запер в комнате общежития. Эту информацию подтвердила мать потерпевшей.
В отношении Ипатова возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, признала обвиняемого вменяемым. В настоящее время Ипатов находится под стражей в Петрозаводске и знакомится с материалами дела.
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