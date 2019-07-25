Гутерреш обеспокоен запусками баллистических ракет в КНДР

ООН, 25 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен запусками ракет КНДР, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь обеспокоен запусками баллистических ракет КНДР. Он призывает к быстрому возобновлению переговоров на рабочем уровне между США и КНДР, как было условлено в ходе встречи лидеров двух государств в демилитаризованной зоне в июне", - сказал Хак.
Южнокорейские военные зафиксировали утром пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и испытание баллистических ракет.