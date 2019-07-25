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РИА Новости

Гутерреш обеспокоен запусками баллистических ракет в КНДР

Вчера, 19:49
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен запусками ракет КНДР, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь обеспокоен запусками баллистических ракет КНДР. Он призывает к быстрому возобновлению переговоров на рабочем уровне между США и КНДР, как было условлено в ходе встречи лидеров двух государств в демилитаризованной зоне в июне", - сказал Хак.
Южнокорейские военные зафиксировали утром пуски двух ракет малого радиуса действия в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР. Ракеты упали в Японском море.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и испытание баллистических ракет.
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