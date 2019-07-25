СК вычислил подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Следователи установили личность мужчины, нанесшего женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке в подмосковном Раменском, ведется его розыск, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

Как сообщалось ранее, неизвестный в ходе ссоры во дворе дома в подмосковном Раменском зарезал женщину и скрылся.

"Двадцать пятого июля в городе Раменское во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. Личность нападавшего установлена, ведется его розыск", - говорится в сообщении.

Заведено уголовное дело по статье "убийство". Следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и устанавливают мотивы преступления.