Экипаж задержанного СБУ российского танкера покинул Украину

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, пересек границу Молдавии, откуда вылетит в Москву, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в телефонном разговоре с российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Десять российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна Nika Spirit, покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию", — рассказали в российском МИД.

На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. При этом в организации отметили, что пока не могут провести независимую оценку обстоятельств задержания корабля.

Также ситуацию прокомментировали в ОБСЕ. Представитель специальной мониторинговой миссии Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете.

Сразу после задержания судна член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Россия может поднять вопрос освобождения танкера в Совбезе ООН и других международных организациях.

Реакция морского трибунала ООН

Международной трибунал ООН по морскому праву пока не получил дело о задержании корабля. Представитель судебного органа Бенджамин Бениршке рассказал РИА Новости, что если государство — участник конвенции заявляет о нарушении другим государством-участником, трибунал может заниматься делом, только если обе стороны выразили согласие с юрисдикцией судебного органа в особом договоре.

Бениршке добавил, что также трибунал располагает дополнительной юрисдикцией рассматривать срочные дела, инициированные в одностороннем порядке одним государством-участником в отношении другого — на основе статьи 290, пункт 5 конвенции ("Запрос на предписание предварительных мер") и статьи 292 ("Запрос о срочном освобождении задержанных судов и экипажа").

Задержание танкера

Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

Позднее в ведомстве сообщили, что не нашли оснований для задержания моряков.