Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T19:43Z
https://ria.ru/20190725/1556886314.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155688/10/1556881021_0:98:1280:818_1036x0_80_0_0_3682d50566e35d68e296f024a0fa4e80.jpg
РИА Новости

В ООН прокомментировали задержание на Украине российского танкера

Вчера, 19:43
4160
© Фото : State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© Фото : State Border Guard Service of Ukraine
ООН, 25 июл - РИА Новости. ООН призывает Россию и Украину воздержаться от эскалации ситуации, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге, комментируя инцидент с задержанием российского танкера украинскими властями.
"Мы ранее выражали обеспокоенность в связи с прошлыми инцидентами, вблизи Крымского полуострова рядом с Керченским проливом с участием украинских и российских судов и подчеркиваем необходимость избегать любой эскалации", - сказал Хак.
"Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от всякого усиления действий и риторики и полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон согласно соответствующим международным документам на основе имеющихся дипломатических и правовых средств и в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул он.
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Вчера, 17:00
Украинские СМИ сообщили подробности задержания российского танкера
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Посольство РФ в Киеве позже сообщило, что экипаж танкера освобождён и направляется домой, судно остаётся в порту.
11530684
Обсудить 5
Задержание российского танкера на УкраинеООНРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
РИА
Новости
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера
Лента
новостей
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
СК вычислил подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Крымский омбудсмен рассказала, откуда родом моряки задержанного танкера
Бесменный гитарист группы Кино Юрий Каспарян и Симфонический оркестр Государственного Эрмитажа исполняют песню В. Цоя
Гитарист "Кино" объяснил, почему они сыграли песню Metallica на концерте
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Флаг Абхазии в Пицунде
Кино, вино и Рица: чем Абхазия притягивает туристов
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния