В ООН прокомментировали задержание на Украине российского танкера

ООН, 25 июл - РИА Новости. ООН призывает Россию и Украину воздержаться от эскалации ситуации, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на брифинге, комментируя инцидент с задержанием российского танкера украинскими властями.

"Мы ранее выражали обеспокоенность в связи с прошлыми инцидентами, вблизи Крымского полуострова рядом с Керченским проливом с участием украинских и российских судов и подчеркиваем необходимость избегать любой эскалации", - сказал Хак.

"Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от всякого усиления действий и риторики и полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон согласно соответствующим международным документам на основе имеющихся дипломатических и правовых средств и в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнул он.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.