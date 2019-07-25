Крымский омбудсмен рассказала, откуда родом моряки задержанного танкера

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Все члены экипажа задержанного на Украине российского танкера из Таганрога, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

"Крымчан среди членов экипажа нет. Все моряки из Таганрога. Я проверяла. Экипаж возвращается домой", - сказала она.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД России, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.