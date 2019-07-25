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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Габона подготовку к саммиту Россия-Африка

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 25 июля принял посла Габонской Республики в Москве Жоан-Роз Мамиаку по ее просьбе, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены задачи дальнейшего укрепления российско-габонского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также вопросы подготовки и проведения 24 октября в Сочи саммита Россия-Африка", - отмечается в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Вчера, 19:30
Богданов встретился в Ливии с главой Национальной ассамблеи Тубу
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка. Он пройдет в октябре этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка.
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Михаил БогдановМИД РФАфрикаРоссияГабонПолитика
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