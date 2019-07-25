Богданов обсудил с послом Габона подготовку к саммиту Россия-Африка

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов 25 июля принял посла Габонской Республики в Москве Жоан-Роз Мамиаку по ее просьбе, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены задачи дальнейшего укрепления российско-габонского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также вопросы подготовки и проведения 24 октября в Сочи саммита Россия-Африка", - отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года высказал идею о проведении первого в истории саммита Россия-Африка. Он пройдет в октябре этого года в Сочи под председательством президентов России и Египта. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, осенью также планируется проведение бизнес-форума Россия-Африка.