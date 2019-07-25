Украинских пограничников привлекли к охране задержанного российского судна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские пограничники выставили охрану в районе задержанного российского танкера, на нем ведутся следственные действия, сообщил РИА Новости представитель Азово-Донского профсоюза моряков.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Порт приписки судна - Таганрог. Позже посольство РФ сообщило, что экипаж танкера – 10 россиян - освобожден и направляется домой, судно остается на Украине.
По словам собеседника, в Украинском дунайском пароходстве ему сообщили, что российских моряков с танкера отпускают, поскольку претензий к ним нет. "На борт никого не пускают... Выставлены пограничники, и на судне работает служба безопасности", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ведется осмотр документации, следственные действия.