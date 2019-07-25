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РИА Новости

В Сочи закрыли проезд на участке трассы, где обрушилась дорога

Вчера, 19:17
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© ВГТРКНа месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
© ВГТРК
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Проезд на участке трассы на въезде в Центральный район Сочи закрыт из-за обрушения части дороги, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
Отмечается, что в результате схода мощного оползня в реку Псахе в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия из-за дождей на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны Обхода Сочи было перекрыто русло реки. Это привело к изменению направления потока, подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее последующей деформации. В результате произошло повреждение участка проезжей части с полным разрушением правой полосы движения протяженностью более 10 метров.
"Проезд на участке от Мамайской транспортной развязки дублера Курортного проспекта до автодорожной развязки с улицей Пластунской на Обходе Сочи, включая Мамайский тоннель Обхода Сочи, был своевременно закрыт. Альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района курорта остаются дублер Курортного проспекта (А-148) и улица Виноградная (А-147). Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при обрушении автотранспорт также не пострадал. На поврежденном участке работают оперативные дорожные службы.
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Залповый ливень прошёл в Сочи в четверг ночью. По данным дорожных служб, ряд трасс, а также три подземных перехода были подтоплены. До сих пор дорожники продолжают ликвидировать последствия стихии.
В Краснодарском крае до конца недели действует несколько экстренных предупреждений из-за непогоды. Ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер, есть угроза формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках и подтоплений.
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