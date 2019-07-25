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РИА Новости

Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера

Вчера, 19:15
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© REUTERS / State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Международный трибунал ООН по морскому праву не получал на рассмотрение дело о задержании на Украине российского танкера, сообщил в четверг РИА Новости представитель трибунала Бенджамин Бениршке.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Вчера, 17:57
СМИ: моряков с задержанного на Украине танкера обязали приходить на допросы
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявлял, что если Украина в ближайшее время не отпустит моряков с задержанного российского танкера, Россия будет вынуждена поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.
"По состоянию на сегодня, дело касательно танкера Neyma не представлялось на рассмотрение трибунала", - сообщил Бениршке.
Он пояснил, что когда государство-участник конвенции заявляет о нарушении условий конвенции другим государством-участником, трибунал может заниматься делом в случае, если обе стороны выразили согласие с юрисдикцией трибунала в особом договоре.
Бениршке добавил, что также трибунал располагает дополнительной юрисдикцией рассматривать срочные дела, инициированные в одностороннем порядке одним государством-участником в отношении другого - на основе статьи 290, пункт 5 конвенции (запрос на предписание предварительных мер) и статьи 292 (запрос о срочном освобождении задержанных судов и экипажа).
Посольство РФ в Киеве сообщило позднее, что на борту находились 10 членов экипажа, все они граждане РФ. По словам дипломатов, моряки освобождены и направляются домой, а танкер остается в порту. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Владимир Джабаров
Вчера, 14:45
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Задержание российского танкера на УкраинеООНРоссияУкраинаВ мире
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