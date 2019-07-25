Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера

ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Международный трибунал ООН по морскому праву не получал на рассмотрение дело о задержании на Украине российского танкера, сообщил в четверг РИА Новости представитель трибунала Бенджамин Бениршке.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявлял, что если Украина в ближайшее время не отпустит моряков с задержанного российского танкера, Россия будет вынуждена поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

"По состоянию на сегодня, дело касательно танкера Neyma не представлялось на рассмотрение трибунала", - сообщил Бениршке.

Он пояснил, что когда государство-участник конвенции заявляет о нарушении условий конвенции другим государством-участником, трибунал может заниматься делом в случае, если обе стороны выразили согласие с юрисдикцией трибунала в особом договоре.

Бениршке добавил, что также трибунал располагает дополнительной юрисдикцией рассматривать срочные дела, инициированные в одностороннем порядке одним государством-участником в отношении другого - на основе статьи 290, пункт 5 конвенции (запрос на предписание предварительных мер) и статьи 292 (запрос о срочном освобождении задержанных судов и экипажа).