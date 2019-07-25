Председатель парламента Туниса вступил в должность и.о. президента

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер принес присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны после смерти главы государства, сообщает тунисская радиостанция Спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер принес присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны после смерти главы государства, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM

Ранее осведомленный источник в высшей избирательной комиссии сообщил РИА Новости, что, согласно конституции Туниса, полномочия президента будут возложены на ан-Насера.

Если парламентские выборы пройдут до президентских и председатель парламента по их итогам сменится, полномочия и. о. главы государства автоматически перейдут новому спикеру, говорил источник.

По данным радиостанции, церемония присяги прошла перед депутатами, так как ее было невозможно провести на пленарном заседании - по логистическим соображениям.