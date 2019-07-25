Председатель парламента Туниса вступил в должность и.о. президента

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер принес присягу в качестве исполняющего обязанности президента страны после смерти главы государства, сообщает тунисская радиостанция Mosaique FM.
Ранее осведомленный источник в высшей избирательной комиссии сообщил РИА Новости, что, согласно конституции Туниса, полномочия президента будут возложены на ан-Насера.
Если парламентские выборы пройдут до президентских и председатель парламента по их итогам сменится, полномочия и. о. главы государства автоматически перейдут новому спикеру, говорил источник.
По данным радиостанции, церемония присяги прошла перед депутатами, так как ее было невозможно провести на пленарном заседании - по логистическим соображениям.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.