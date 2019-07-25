В "Росатоме" рассказали о выборе верфи для строительства СПГ-ледоколов

"Новатэк" и "Росатомфлот" в прошлом году подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении совместно развивать и строить ледокольный флот, работающий на СПГ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее говорил, что в работу четыре ледокола на СПГ необходимо ввести к 2024 году. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил журналистам, что считает невозможным ни для одной верфи в мире создание четырех ледоколов на сжиженном природном газе к 2024 году, поскольку еще нет ни проекта, ни тендера на проект, однако ОСК заявляла об интересе к проекту.