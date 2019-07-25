В "Росатоме" рассказали о выборе верфи для строительства СПГ-ледоколов

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Верфь, которая займется строительством четырех ледоколов, работающих на сжиженном природном газе, пока не определена, но строиться они будут в России, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Росатома" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы "Росатома", переданные в правительство, ранее сообщала, что "Новатэк" выделит 60 миллиардов рублей на строительство четырех ледоколов на сжиженном газе (СПГ) для обеспечения навигации на западной части Северного морского пути (СМП); заказ получит дальневосточная верфь "Звезда". В "Новатэке" газете уточнили, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года.
17 июля, 09:10"Звезда" построит для "Новатэка" четыре СПГ-ледокола
"В переговорах. У нас четкое указание, это должно строиться бесспорно внутри России", - сказал Рукша, не уточнив, какая верфь считается приоритетной.
"Новатэк" и "Росатомфлот" в прошлом году подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерении совместно развивать и строить ледокольный флот, работающий на СПГ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее говорил, что в работу четыре ледокола на СПГ необходимо ввести к 2024 году. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил журналистам, что считает невозможным ни для одной верфи в мире создание четырех ледоколов на сжиженном природном газе к 2024 году, поскольку еще нет ни проекта, ни тендера на проект, однако ОСК заявляла об интересе к проекту.