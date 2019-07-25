Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.
"Предостерегаем Янкаускаса Константина об ответственности уголовной и административной за нарушение законодательства при организации акции", - сказал сотрудник полиции.
"Конечно, я подпишу", - ответил Янкаускас, и подписал это предостережение.
Ранее такие же предостережения сотрудники полиции зачитали незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Любови Соболь и Елене Русаковой, но они отказались подписывать документы об ознакомлении.
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Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".