Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T19:07Z
https://ria.ru/20190725/1556885385.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155672/36/1556723644_0:122:2533:1547_1036x0_80_0_0_0234a7664611e09a41067ff2c647f44d.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля

Вчера, 19:07
875
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.
"Предостерегаем Янкаускаса Константина об ответственности уголовной и административной за нарушение законодательства при организации акции", - сказал сотрудник полиции.
"Конечно, я подпишу", - ответил Янкаускас, и подписал это предостережение.
Ранее такие же предостережения сотрудники полиции зачитали незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Любови Соболь и Елене Русаковой, но они отказались подписывать документы об ознакомлении.
Любовь Соболь
Вчера, 17:03
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
4631005
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомКонстантин ЯнкаускасМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера
РИА
Новости
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперт оценил последствия прекращения транзита газа через Украину
Любовь Соболь
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко подал иск к телеканалу "1+1"
Лента
новостей
В "Росатоме" рассказали о выборе верфи для строительства СПГ-ледоколов
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
Люди проходят мимо ресторана быстрого питания Макдоналдс на улице Большая Бронная в Москве
Американскую журналистку восхитил российский "Макдоналдс"
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Янкаускас заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
В ООН прокомментировали задержание на Украине российского танкера
Президент Украины Владимир Зеленский
Трамп поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Крымский омбудсмен рассказала, откуда родом моряки задержанного танкера
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
В ОБСЕ заявили, что знают о захвате российского танкера на Украине
Карта температуры поверхности суши и моря в Европе 25 июля 2019
Рекордную жару в Европе показали из космоса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния