Полиция предостерегла Янкаускаса от организации акции 27 июля

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции зачитали незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Константину Янкаускасу предостережение об ответственности за нарушение законодательства при организации несогласованной акции, которая планируется 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из здания Мосгоризбиркома.

"Предостерегаем Янкаускаса Константина об ответственности уголовной и административной за нарушение законодательства при организации акции", - сказал сотрудник полиции.

"Конечно, я подпишу", - ответил Янкаускас, и подписал это предостережение.

Ранее такие же предостережения сотрудники полиции зачитали незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Любови Соболь и Елене Русаковой, но они отказались подписывать документы об ознакомлении.