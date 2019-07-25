Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T19:02Z
https://ria.ru/20190725/1556885145.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/131995/85/1319958540_46:0:1954:1073_1036x0_80_0_0_3633ee4532091a29635be635cbe1e4ff.jpg
РИА Новости
Туризм

Названы страны, в которых чаще всего болеют дети российских туристов

Вчера, 19:02
10726
© Fotolia / svetamartРебенок с высокой температурой
Ребенок с высокой температурой
© Fotolia / svetamart
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дети российских туристов чаще всего болеют во время отдыха в Болгарии, также в первую тройку вошли Турция и Испания, сообщила компания "АльфаСтрахование", подсчитавшая, где родители чаще всего обращались за медпомощью в путешествиях в 2017 и 2018 годах.
"На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017-2018 годах на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причем больше всего в этой стране страдали от недомоганий застрахованные в возрасте от восьми до 17 лет", - говорится в сообщении страховщика.
Девушка разговаривает по телефону в гостиничном номере
1 ноября 2018, 20:15Туризм
Эксперты выяснили, чем и где болеют россияне в путешествиях
Турция и Испания, хоть и вошли в тройку, следуют с большим отрывом. Из Турции поступало каждое десятое обращение за медпомощью для ребенка (10,08% всех обращений). Там болели в основном малыши до трех лет. Испания (9,73%) улучшила свои показатели, ранее она была на второй строчке. Там одинаково часто к медикам обращались родители малышей до трех лет и детей в возрасте четырех-семи лет.
На четвертом месте Кипр (6,06%), где с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает "пятерку" Таиланд (5,73%), который в прошлом рейтинге находился на третьем месте. Основная доля обращений в этой стране пришлась на малышей до трех лет. В десятку также вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%). На Россию пришлось 2,38% обращений.
5126314
Обсудить 0
ТуризмАльфаСтрахованиеТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
РИА
Новости
Люди проходят мимо ресторана быстрого питания Макдоналдс на улице Большая Бронная в Москве
Американскую журналистку восхитил российский "Макдоналдс"
Грузинский лари
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Морской трибунал ООН прокомментировал задержание российского танкера
Лента
новостей
Нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко
"Порох, геть!" Появилось видео нападения на Порошенко
Дарвиновский паук, создатель самого прочного биоматериала на Земле
Генетики раскрыли секреты паука, плетущего самые прочные паутины
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов
СК вычислил подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт подал на развод
Лидер рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков
Up Great стал первым в РФ технологическим конкурсом по мировым стандартам
Так художник представил себе превращение Солнца в красного гиганта
Астрономы открыли "кашляющий" двойник Солнца, готовящийся умереть
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Карта температуры поверхности суши и моря в Европе 25 июля 2019
Рекордную жару в Европе показали из космоса
Газодобывающее предприятие на Украине
Эксперт оценил последствия прекращения транзита газа через Украину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
Лента новостейМолния