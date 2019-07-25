Названы страны, в которых чаще всего болеют дети российских туристов

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Дети российских туристов чаще всего болеют во время отдыха в Болгарии, также в первую тройку вошли Турция и Испания, сообщила компания "АльфаСтрахование", подсчитавшая, где родители чаще всего обращались за медпомощью в путешествиях в 2017 и 2018 годах.

"На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017-2018 годах на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причем больше всего в этой стране страдали от недомоганий застрахованные в возрасте от восьми до 17 лет", - говорится в сообщении страховщика.

Турция и Испания, хоть и вошли в тройку, следуют с большим отрывом. Из Турции поступало каждое десятое обращение за медпомощью для ребенка (10,08% всех обращений). Там болели в основном малыши до трех лет. Испания (9,73%) улучшила свои показатели, ранее она была на второй строчке. Там одинаково часто к медикам обращались родители малышей до трех лет и детей в возрасте четырех-семи лет.