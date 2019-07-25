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РИА Новости

Гендиректора РЭА назначили замглавы Минэнерго

Вчера, 19:01
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© ФГБУ "РЭА"Генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Анатолий Тихонов
Генеральный директор ФГБУ Российское энергетическое агентство Минэнерго России Анатолий Тихонов
© ФГБУ "РЭА"
Генеральный директор ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Анатолий Тихонов. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго РФ Анатолий Тихонов назначен заместителем министра энергетики РФ, следует из опубликованного на сайте правительства распоряжения.
"Назначить Тихонова Анатолия Владимировича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.
"В должности заместителя министра энергетики Анатолий Владимирович будет курировать корпоративный и финансовый блок, вопросы импортозамещения в отраслях ТЭК, цифровизацию энергетики, а также реализацию ГИС ТЭК", - пояснило в своем сообщении Минэнерго РФ.
Тихонов родился в 1969 году в Москве. Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "Правоведение, юрист, преподаватель права", позднее – по специальности "Менеджмент, магистр менеджмента".
Юнус-Бек Евкуров
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В 1999-2003 годах занимал должность зампреда комитета финансов администрации Санкт-Петербурга, а в 2003-2008 годах - заместителя губернатора Красноярского края. В период с 2008 по 2013 год Тихонов был членом правления - первым зампредом ВЭБа. В 2013 году возглавил Российское энергетическое агентство - федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минэнерго.
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Министерство энергетики РФРоссияПолитика
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