Красный Полумесяц Ирана будет бороться против санкций США

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Организация Красного Полумесяца Ирана намерена совместно с российским Красным Крестом бороться против санкций США, сообщил глава иранской гуманитарной организации Али Асгар Пейванди в интервью Организация Красного Полумесяца Ирана намерена совместно с российским Красным Крестом бороться против санкций США, сообщил глава иранской гуманитарной организации Али Асгар Пейванди в интервью Sputnik Iran

По словам главы Красного Полумесяца ИРИ, одним из важных направлений сотрудничества с российским Красным Крестом станет проведение международных мероприятий для борьбы с санкциями США, которые пагубно влияют на осуществление гуманитарных миссий.

"Ближайшее из них запланировано на декабрь 2019 года в Женеве. Международные организации Красного Креста и Красного Полумесяца наших стран и тех государств, которые также находятся под гнетом санкций, соберутся вместе и представят свои доводы и доклады о том, насколько губительно односторонние санкции США отражаются на осуществлении гуманитарных миссий и помощи пострадавшим", - сообщил Пейванди.

По его словам, иранский Красный Полумесяц хочет привлечь внимание мира к этой проблеме и уменьшить пагубный эффект санкций.