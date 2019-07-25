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РИА Новости

Красный Полумесяц Ирана будет бороться против санкций США

Вчера, 19:00
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Организация Красного Полумесяца Ирана намерена совместно с российским Красным Крестом бороться против санкций США, сообщил глава иранской гуманитарной организации Али Асгар Пейванди в интервью Sputnik Iran.
По словам главы Красного Полумесяца ИРИ, одним из важных направлений сотрудничества с российским Красным Крестом станет проведение международных мероприятий для борьбы с санкциями США, которые пагубно влияют на осуществление гуманитарных миссий.
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"Ближайшее из них запланировано на декабрь 2019 года в Женеве. Международные организации Красного Креста и Красного Полумесяца наших стран и тех государств, которые также находятся под гнетом санкций, соберутся вместе и представят свои доводы и доклады о том, насколько губительно односторонние санкции США отражаются на осуществлении гуманитарных миссий и помощи пострадавшим", - сообщил Пейванди.
По его словам, иранский Красный Полумесяц хочет привлечь внимание мира к этой проблеме и уменьшить пагубный эффект санкций.
В частности, отметил Пейванди, из-за санкций и давления США организация до сих пор не смогла получить ни одного доллара или евро с имеющихся международных счетов для сбора средств на помощь пострадавшим, в том числе при землетрясениях в Керманшахе и недавних наводнениях в Иране.
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