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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Янкаускас заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в четверг оставил без изменений решение об отказе в регистрации кандидатом в Мосгордуму действующего муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса, сообщил журналистам сам кандидат.
Ранее в среду жалобы кандидатов были рассмотрены рабочей группой Мосгоризбиркома. В случае Янкаускаса 577 подписей были признаны недействительными, так как они были собраны якобы до оплаты подписных листов.
"Один против и один воздержался, десять за отказ мне в регистрации. Мне не было представлено заключения рабочей группы, не был представлен проект решения. Мне ничего не вернули (подписи - ред.)", - сказал журналистам Янкаускас.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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