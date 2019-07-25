Янкаускас заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в четверг оставил без изменений решение об отказе в регистрации кандидатом в Мосгордуму действующего муниципального депутата района Зюзино Константина Янкаускаса, сообщил журналистам сам кандидат.
Ранее в среду жалобы кандидатов были рассмотрены рабочей группой Мосгоризбиркома. В случае Янкаускаса 577 подписей были признаны недействительными, так как они были собраны якобы до оплаты подписных листов.
"Один против и один воздержался, десять за отказ мне в регистрации. Мне не было представлено заключения рабочей группы, не был представлен проект решения. Мне ничего не вернули (подписи - ред.)", - сказал журналистам Янкаускас.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.