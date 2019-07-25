Рекордную жару в Европе показали из космоса

Карта температуры поверхности суши и моря в Европе 25 июля 2019

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спутник зондирования Земли Sentinel-3 показал в четверг, как выглядит из космоса рекордно жаркая погода в европейских странах, изображение опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА).

На этой неделе в ряде стран Европы установилась рекордная жара с температурой, превышающей +40 градусов.

Снимок составлен на основе данных с радиометра Sentinel-3, полученных в четверг. На нем показана температура земной поверхности: особенно высокая температура зафиксирована во Франции, Испании и Италии.