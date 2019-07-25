В ГД предложили отложить отбор проектов в программу модернизации ТЭС

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике предложил перенести отбор проектов для масштабной программы модернизации ТЭС в России с августа-сентября этого года на более поздний срок, чтобы успеть внести изменения в условия программы, говорится в сообщении по итогам заседания комитета.

"Перенести запланированный уже на ближайшее время отбор на 2025 год на более поздний срок, с тем, чтобы внести в его условия соответствующие изменения", - говорится в рекомендациях комитета правительству РФ.

"Соответствующие изменения" - это предложение расширить ценовой коридор конкурентного отбора мощности (КОМ), на котором определяется цена на мощность действующих электростанций. Депутаты считают, что так можно вынести за рамки общероссийской программы более мелкие проекты, предполагающие неглубокую модернизацию ТЭС, то есть без существенного изменения мощности и КПД.

"Это возможно сделать в правилах отбора КОМ с возможным увеличением стоимости таких проектов (за счет повышающего коэффициента в размере - ред.) до 1,35 и расширением обязательного объема работ, в том числе, с требованием замены систем управления, включая цифровизацию указанных систем", - поясняется в сообщении.

Также депутаты предлагают при отборе проектов в программу модернизации ввести пороговое значения КПД, ниже которого не рассматриваются проекты: не менее 43-46% для ТЭС с паросиловым циклом и не менее 53-56% для ТЭС с парогазовым циклом. Кроме того, комитет рекомендовал ускорить внесение в Госдуму законопроекта, совершенствующего процедуры вывода энергомощностей в ремонт и из эксплуатации.