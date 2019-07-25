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РИА Новости
Культура

Создатели боевика "Гемини" рассказали, как омолодили Уилла Смита

Вчера, 20:01
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© AP Photo / Abraham Caro MarinАмериканский актер Уилл Смит на премьере фильма "Защитник" в Мадриде. 27 января 2016 года
Американский актер Уилл Смит на премьере фильма Защитник в Мадриде. 27 января 2016 года
© AP Photo / Abraham Caro Marin
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Создатели боевика "Гемини" рассказали, как сделали молодого клона 50-летнего актера Уилла Смита, сообщает dailymail.co.uk.
"То, что вы видите - это полностью цифровое творение, которым управляет мимика Уилла Смита, - сказал специалист по спецэффектам Билл Вестенхофер. - Сделать цифрового человека - одна из самых сложных вещей в кинематографе. Поэтому мы уверены, что в будущем наша работа позволит по-новому снимать фильмы".
"Вы видите Уилла Смита, который смотрит на себя. Это феноменальный опыт для аудитории", - прокомментировал продюсер картины Джерри Брукхаймер.
Уилл Смит играет Генри Брогена – пожилого киллера, который больше не хочет убивать. Но сталкивается со своим клоном, который на 25 лет моложе его. Парня создал бывший босс Брогена, чтобы устранить старого наемника.
В российский прокат фильм "Гемини" выйдет 10 октября 2019 года.
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