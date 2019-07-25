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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Члены СПЧ попросят ЦИК допустить их к рассмотрению жалоб кандидатов в МГД

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Члены комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по избирательным правам могут попросить Центризбирком разрешить им участвовать в рассмотрении возможных жалоб кандидатов в Мосгордуму, сообщил глава комиссии Илья Шаблинский.
Ранее Шаблинский заявил, что проведет встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в четверг.
"Мы обратимся в ЦИК. Если туда поступят жалобы от кандидатов, СПЧ, возможно, попросит ЦИК разрешить членам Совета участвовать в рассмотрении этих жалоб", - сказал РИА Новости Шаблинский.
По его словам, на встречу с ним пришли незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Геннадий Гудков, Иван Жданов, Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас. "Мы обсудили с ними то, как проходил процесс проверки подписей. Мы рассказали довольно подробно, что практически не могли контролировать этот процесс", - пояснил глава комиссии.
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Говоря о жалобах, Шаблинский выразил мнение, что нарушалась статья закона о праве кандидатов присутствовать при проверке. "Фактически они иногда присутствовали, иногда нет, но контролировать не могли процесс проверки", - уточнил он.
"Лучше бы, если у москвичей была возможность выбора и было бы спокойное мирное соревнование без всяких митингов и протестов. Просто чтобы все эти люди были в бюллетенях и пусть избиратели сами выбирают", - отметил правозащитник.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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