Курс грузинского лари обновил антирекорд

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Курс лари продолжает падать по отношению, в пятницу один доллар будет стоить 2,9171 лари, сообщает Первый грузинский канал.

В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.

"Согласно данным, опубликованным Национальным банком Грузии, 26 июля один доллар США будет стоить 2,9171 лари, евро - 3,2496, британский фунт стерлингов - 3,6452 лари", - говорится в сообщении.

В четверг доллар стоит 2,9010 лари, евро - 3,2343, а британский фунт - 3,6251, добавляется в сообщении.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули протесты, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.