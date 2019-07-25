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РИА Новости

В Подмосковье мужчина жестоко расправился с женщиной на детской площадке

Вчера, 18:34
74522
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В подмосковном Раменском на детской площадке во время ссоры зарезали женщину, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.
Преступник нанес жертве не менее 20 ножевых ранений и скрылся. Женщина скончалась.
Уголовное дело открыто по статье "Убийство".
Следователи установили личность нападавшего. Он попытался скрыться, но его удалось задержать. Сначала сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль подозреваемого в Ногинске. Самого его обнаружили в лесу несколько часов спустя.
"Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы", - сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.
Специалисты работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и устанавливают мотивы преступления.
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Московская областьРоссияПроисшествия
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По имени пожалуйста назовите преступника когда найдете
25 июля, 19:42
Белое Пальто
8630014
Угадайте, кто разъезжает на белых машинах и БЕССТРАШНО, УМЕЛО средь бела дня орудует ножами при "общении" с гражданами.
25 июля, 20:44
nnop300
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