В Подмосковье мужчина жестоко расправился с женщиной на детской площадке

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В подмосковном Раменском на детской площадке во время ссоры зарезали женщину, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий.

Преступник нанес жертве не менее 20 ножевых ранений и скрылся. Женщина скончалась.

Уголовное дело открыто по статье "Убийство".

Следователи установили личность нападавшего. Он попытался скрыться, но его удалось задержать. Сначала сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль подозреваемого в Ногинске. Самого его обнаружили в лесу несколько часов спустя.

"Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы", - сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.