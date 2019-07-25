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РИА Новости

Замгенпрокурора Малиновского уволили из ведомства

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВладимир Малиновский
Владимир Малиновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Владимир Малиновский. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Освобожденный от должности заместителя генпрокурора России Владимир Малиновский уволен из прокуратуры, сообщается на сайте главного надзорного ведомства.
Во вторник Совет Федерации снял Малиновского с поста. Он написал заявление об уходе по собственному желанию - в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.
"Приказом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки он (Малиновский) уволен из органов прокуратуры", - говорится в сообщении.
Новый заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время представления на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 26 июня 2019
26 июня, 10:50
Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
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Владимир МалиновскийГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаМоскваРоссияОбщество
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