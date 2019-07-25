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РИА Новости

Астрономы открыли "кашляющий" двойник Солнца, готовящийся умереть

Вчера, 18:21
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© Fotolia / sdecoretТак художник представил себе превращение Солнца в "красного гиганта"
Так художник представил себе превращение Солнца в красного гиганта
© Fotolia / sdecoret
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Астрономы открыли престарелую звезду в созвездии Малой Медведицы, которая начала "кашлять" и сбрасывать свои внешние оболочки в последние мгновения жизни. Наблюдения за ней помогут понять, как погибнет наше светило в далеком будущем, пишут ученые в Astrophysical Journal.

"Мы думаем, что эта звезда переживает последний пик активности, и предполагаем, что она опять начнет расширяться в обозримом будущем. Она превратится в белого карлика всего через несколько сотен тысяч лет. Наблюдения за ее эволюцией помогут нам проверить многие теории о смерти звезд уже в ближайшие полвека", — заявила Мередит Джойс (Meridith Joyce) из Национального университета Австралии в Канберре.

Примерно через 4,5-5 миллиардов лет наше Солнце исчерпает запасы водорода, "ядерного горючего", и начнет сжигать гелий. В результате этого его недра разогреются до сверхвысоких температур, а внешние оболочки светила раздуются, поглотив Венеру и Меркурий и превратив Землю в безжизненный раскаленный шар.
В конечном итоге, Солнце избавится от всех внешних слоев газа и превратится в белый карлик – маленькое, но очень горячее светило, которое продолжает светиться за счет остатков тепла, сохранившихся в бывшем ядре. Его свет будет подогревать и подсвечивать окружающие облака газа, превращая их в яркое пятно на ночном небе других миров, так называемую планетную туманность.
Так художник представил себе потоки газа в атмосфере Антареса
18 августа 2017, 16:25
Астрономы впервые увидели, как "кашляет" умирающая престарелая звезда
В последние годы ученые начали активно интересоваться потенциальными сценариями гибели нашего светила, так как наблюдения за его "кузенами" в других частях Галактики неожиданно показали, что жизнь Солнца может завершиться совершенно неожиданным образом.
К примеру, наше светило может превратиться не в белого карлика, а в миниатюрный аналог так называемых звезд Вольфа-Райе, самых беспокойных и горячих объектов Млечного Пути. В свою очередь, планетарная туманность, скорее всего, будет гораздо плотнее и ярче, чем показывали расчеты теоретиков.
Джойс и ее коллеги открыли одну из самых престарелых звезд, похожих на Солнце, изучая архивы наблюдений за переменными звездами, собранные в рамках проекта AAVSO. Анализируя снимки созвездия Большой Медведицы, собранные в разные десятилетия при помощи наземных и космических телескопов, ученые обратили внимание на то, что облик и поведение одной из его переменных звезд, красного гиганта Т UMi, резко изменился в последние три десятка лет.

"Недра этой звезды начали производить энергию с перебоями. Во время этой последней фазы жизни, внутри светила периодически возникают мощные термоядерные вспышки, похожие на своеобразное икание или кашель. Эти импульсы тепла резко меняют яркость и размеры светила и засеивают Вселенную тяжелыми элементами", — объясняет Джойс.

В далеком прошлом, примерно 1,2 миллиарда лет назад, эта звезда была похожей на увеличенную копию Солнца – ее масса примерно в два раза выше, чем у нашего светила. Относительно недавно, несколько десятков миллионов лет назад, звезда Т UMi исчерпала свои запасы водорода и превратилась в красного гиганта. Его яркость периодически росла и падала каждые три сотни дней под действием процессов в недрах этого светила.
Планетарная туманность Кольцо
7 августа 2018, 16:22
Астрономы представили новый сценарий конца Солнечной системы
Около тридцати лет назад, как обнаружили австралийские астрономы, ситуация резко изменилась. Частота вспышек внутри недр "кузины" Солнца начала быстро расти, а ее средняя яркость и размеры начали стремительно уменьшаться.
Как предполагают ученые, это говорит о том, что внутри этой звезды начали происходить спорадические термоядерные вспышки, приводящие к сбросу внешних оболочек Т UMi в окружающий космос.
Астрономы надеются, что наблюдения за этим процессом помогут нам проверить все существующие предсказания по дальнейшей судьбе Солнца и понять, как именно умрет наше светило.
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астрофизикаКосмосзвездысолнцеКосмос - РИА НаукаАвстралияРИА Наука
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