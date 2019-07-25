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РИА Новости

Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Около 22 тысяч заявлений принято от жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, более 5,5 тысячи человек уже получили паспорта РФ, сообщили в четверг РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.
Принимать заявления на получение паспортов РФ в ДНР начали в начале мая.
"На данный момент принято 21,979 тысячи заявлений на получение российских паспортов по упрощенной системе. Получили паспорта более 5,5 тысячи человек", - сказал представитель миграционной службы.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. На прошлой неделе действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
22 июля, 12:08
В Госдуме ответили на заявление Киева о паспортах для жителей Донбасса
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияВ мире
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