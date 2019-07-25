Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Около 22 тысяч заявлений принято от жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, более 5,5 тысячи человек уже получили паспорта РФ, сообщили в четверг РИА Новости в миграционной службе МВД ДНР.

"На данный момент принято 21,979 тысячи заявлений на получение российских паспортов по упрощенной системе. Получили паспорта более 5,5 тысячи человек", - сказал представитель миграционной службы.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. На прошлой неделе действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.