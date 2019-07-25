В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
"Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", — говорится в сообщении.
Это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья. В каждую сторону по одной полосе. Авария произошла на одном из съездов.
На место направлены сотрудники и техника МЧС. Ситуацию контролируют в центре управления в кризисных ситуациях регионального главка ведомства.
Залповый ливень прошел в Сочи в ночь на четверг. По данным дорожных служб, подтопило ряд трасс, а также три подземных перехода. Дорожники продолжают ликвидировать последствия стихии.
В Краснодарском крае до конца недели действует несколько экстренных предупреждений из-за непогоды. Ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер, есть угроза формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках и подтоплений.