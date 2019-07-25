В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы

На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019

На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019

СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", — говорится в сообщении.

Это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья. В каждую сторону по одной полосе. Авария произошла на одном из съездов.

На место направлены сотрудники и техника МЧС. Ситуацию контролируют в центре управления в кризисных ситуациях регионального главка ведомства.

Залповый ливень прошел в Сочи в ночь на четверг. По данным дорожных служб, подтопило ряд трасс, а также три подземных перехода. Дорожники продолжают ликвидировать последствия стихии.