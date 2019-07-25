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РИА Новости

Медведев призвал не допускать закрытия малокомплектных школ

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна следить за работой малокомплектных школ и не допускать их закрытия, заявил председатель ЕР, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Для жителя села это что? Закрывают школу - значит нет смысла тогда здесь воспитывать детей, но и конец деревне. Поэтому надо за этим обязательно смотреть", - заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
24 июня, 13:57
Володин указал на проблему финансирования малокомплектных школ
В целом, по его словам, институт малокомплектных школ в России удалось отстоять.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияОбщество
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