Медведев призвал не допускать закрытия малокомплектных школ

"Для жителя села это что? Закрывают школу - значит нет смысла тогда здесь воспитывать детей, но и конец деревне. Поэтому надо за этим обязательно смотреть", - заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".