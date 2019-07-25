Медведев призвал не допускать закрытия малокомплектных школ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Партия "Единая Россия" должна следить за работой малокомплектных школ и не допускать их закрытия, заявил председатель ЕР, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Для жителя села это что? Закрывают школу - значит нет смысла тогда здесь воспитывать детей, но и конец деревне. Поэтому надо за этим обязательно смотреть", - заявил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии "Единая Россия".
В целом, по его словам, институт малокомплектных школ в России удалось отстоять.