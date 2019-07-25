"Оно 2" присвоили в США особый рейтинг из-за сцен жестокости

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Вторая часть "Оно" официально получила рейтинг hard-R (просмотр лицами до 17 лет только в присутствии взрослого), сообщает Screen Rant.
Американская киноассоциация присвоила "Оно 2" не стандартный рейтинг R, а категорию hard-R с пометкой "за шокирующее насильственное содержание, большое количество крови в кадре, грубые выражения и откровенные сексуальные сцены, и также за то, что он продолжает представлять клоунов самыми ужасными существами в современном мире, страшнее вампиров и зомби".
С высокой вероятностью, в России картине будет присвоен рейтинг 18+.
Хоррор выходит в российский прокат 5 сентября 2019 года.
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