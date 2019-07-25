"Оно 2" присвоили в США особый рейтинг из-за сцен жестокости

Американская киноассоциация присвоила "Оно 2" не стандартный рейтинг R, а категорию hard-R с пометкой "за шокирующее насильственное содержание, большое количество крови в кадре, грубые выражения и откровенные сексуальные сцены, и также за то, что он продолжает представлять клоунов самыми ужасными существами в современном мире, страшнее вампиров и зомби".