СМИ назвали возможную причину смерти президента Туниса

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Девяностодвухлетний президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси мог скончаться из-за пищевого отравления, сообщает телеканал Nessma TV со ссылкой на заявление сына политика Хафеза.
Сын президента заявил телеканалу, что ас-Себси был доставлен в больницу из-за острого недомогания, которое было вызвано последствиями пищевого отравления.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.
Как сообщает местная радиостанция Mosaique со ссылкой на депутата Валида Джалада и главу МИД Хамиса аль-Джухейнави, похороны ас-Себси пройдут в субботу. В стране объявлен семидневный траур.