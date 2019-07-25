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РИА Новости

Первые С-400 доставили в Турцию тридцатью спецрейсами

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы C-400
Зенитные ракетные комплексы C-400
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россия завершила первую часть поставок систем ПВО С-400 в Турцию, техника была доставлена тридцатью спецрейсами, заявил журналистам гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Двадцать пятого июля Рособоронэкспорт выполнил первую часть своих обязательств перед турецкими партнерами по поставке ЗРС С-400 разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов с первой партией имущества системы ПВО", - сказал он.
Зенитный ракетный комплекс С-400
22 июля, 23:00
"Это был сигнал": турецкие СМИ рассказали о значимости С-400 для Анкары
Михеев напомнил, что часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России.
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С-400 «Триумф»РособоронэкспортТурцияРоссияВ мире
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