Первые С-400 доставили в Турцию тридцатью спецрейсами

"Двадцать пятого июля Рособоронэкспорт выполнил первую часть своих обязательств перед турецкими партнерами по поставке ЗРС С-400 разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Всего, начиная с 12 июля, в Турцию совершено более 30 спецрейсов с первой партией имущества системы ПВО", - сказал он.