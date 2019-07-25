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РИА Новости

Робота "Федора" отправят в открытый космос

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор"
Антропоморфный робот Федор
© РИА Новости / Александр Овчаров
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Антропоморфный робот "Федор". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Робот "Федор" в будущем может получить вторую пару рук вместо бесполезных в космосе ног и в таком виде выйти в открытый космос, об этом говорится в аккаунте робота в Twitter, где он отвечает на вопросы читателей.
"На втором этапе в рамках ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) так и будет. Уже обсуждалось конструкторами. Но сейчас не хотелось бы шокировать экипаж", - написал "Федор".
Так он ответил на вопрос читательницы, не хотел бы сменить бесполезные в невесомости ноги на дополнительную пару рук?
Также робот рассказал, что управлять его работой во время пребывания на МКС может как российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на станции, так и оператор из Центра управления полетами. Помимо того, робот написал, что будет вести репортаж о полете из корабля "Союз", в котором отправится в космос.
Испытание антропоморфного робота Федор
24 июля, 08:10
Робот "Федор" задержится на борту МКС
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850. Робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведётся его подготовка к полёту на МКС. В вояж робот отправится 22 августа, вернётся 7 сентября.
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