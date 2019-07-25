Робота "Федора" отправят в открытый космос

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Робот "Федор" в будущем может получить вторую пару рук вместо бесполезных в космосе ног и в таком виде выйти в открытый космос, об этом говорится в аккаунте робота в Twitter, где он отвечает на вопросы читателей.

"На втором этапе в рамках ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) так и будет. Уже обсуждалось конструкторами. Но сейчас не хотелось бы шокировать экипаж", - написал " Федор ".

Так он ответил на вопрос читательницы, не хотел бы сменить бесполезные в невесомости ноги на дополнительную пару рук?

Также робот рассказал, что управлять его работой во время пребывания на МКС может как российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на станции, так и оператор из Центра управления полетами. Помимо того, робот написал, что будет вести репортаж о полете из корабля "Союз", в котором отправится в космос.