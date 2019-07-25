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РИА Новости

СМИ: моряков с задержанного на Украине танкера обязали приходить на допросы

Вчера, 17:57
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© Фото : State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© Фото : State Border Guard Service of Ukraine
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. С моряков с задержанного Службой безопасности Украины российского танкера взяли обязательства приходить на допросы к следователю, сообщает издание Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
"С российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя… По делу моряки проходят как свидетели. Следовательно, никаких ограничений на передвижение не имеют", - говорится в сообщении.
Сотрудники военной прокуратуры Украины на борту задержанного СБУ российского судна в порту Измаила
Вчера, 17:53
Моряков с задержанного СБУ танкера отпустили. Судно остается в порту
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Посольство РФ в Киеве позже сообщило, что экипаж танкера освобождён и направляется домой, судно остается в порту.
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Задержание российского танкера на УкраинеУкраинаВ мире
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