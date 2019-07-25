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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США расширили санкции против Венесуэлы

Вчера, 17:56
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© РИА Новости / Карлос ЭррераАкция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро
© РИА Новости / Карлос Эррера
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США ввели санкции по Венесуэле против 10 физлиц и 13 компаний, сообщило министерство финансов страны.
Санкции введены в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа от ноября 2018 года. Указ предусматривает блокировку активов золотодобывающего сектора Венесуэлы и тех, кто с ним сотрудничает, а также тех лиц, которые США считают причастными к коррупции.
В список санкций добавлена группа граждан Венесуэлы и Колумбии, а также компании из Гонконга, Колумбии, ОАЭ, Панамы и одна компания, зарегистрированная в США.
Под санкциями оказались, в частности, гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб и три пасынка президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно заявлению минфина, Сааб "организовал широкую коррупционную сеть, которая позволила бывшему (с точки зрения США - ред.) президенту Мадуро и его режиму получить значительную выгоду от импорта и распределения продовольствия в Венесуэле".
Минфин США считает, что Сааб и другие фигуранты санкционного списка получили значительную выгоду, осуществляя контракты для венесуэльского правительства по завышенным ценам. Пасынки Мадуро, по мнению американских властей, участвовали в предоставлении контрактов и распределении средств.
И спустилась тьма: самые масштабные блэкауты в мире
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Слово "блэкаут" вошло в языковой обиход после "большого затмения Северо-Востока" в США. 9 ноября 1965 года в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, штатах Новой Англии и двух провинциях Канады на 13 часов полностью отключилось энергоснабжение. Без света и тепла остались 30 миллионов человек, а более 800 тысяч горожан оказались в ловушке в городском метрополитене. Причиной аварии назвали неправильно установленное защитное реле на одном из ЛЭП на электростанции вблизи реки Ниагара. В ту ночь обесточенный Нью-Йорк освещала только полная луна.

Города мира. Нью-Йорк
1 из 7

Слово "блэкаут" вошло в языковой обиход после "большого затмения Северо-Востока" в США. 9 ноября 1965 года в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, штатах Новой Англии и двух провинциях Канады на 13 часов полностью отключилось энергоснабжение. Без света и тепла остались 30 миллионов человек, а более 800 тысяч горожан оказались в ловушке в городском метрополитене. Причиной аварии назвали неправильно установленное защитное реле на одном из ЛЭП на электростанции вблизи реки Ниагара. В ту ночь обесточенный Нью-Йорк освещала только полная луна.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Venice at night

В три часа утра 28 сентября 2008 года лишился света весь Апеннинский полуостров. Упавшее дерево повредило линию электропередачи, которая соединяла Швейцарию и Италию. Оставшиеся линии не справились с возросшей нагрузкой, и 56 миллионов итальянцев оказались без света на 16 часов.

Венеция, Италия
2 из 7

В три часа утра 28 сентября 2008 года лишился света весь Апеннинский полуостров. Упавшее дерево повредило линию электропередачи, которая соединяла Швейцарию и Италию. Оставшиеся линии не справились с возросшей нагрузкой, и 56 миллионов итальянцев оказались без света на 16 часов.

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Venice at night
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В ноябре 2006 года авария на электросетях затронула сразу несколько стран Западной Европы. Изначально сбой в работе систем энергоснабжения произошел в Германии – там зафиксировали резкий рост потребления энергии из-за похолодания. Из-за аварии отключились сразу две высоковольтные линии электропередач. Вслед за немцами одна за одной, как домино, лишились света и другие страны европейской сети: Франция, Италия, Испания и Бельгия.

Домский собор - Берлинский кафедральный собор на Музейном острове на реке Шпре в Берлине
3 из 7

В ноябре 2006 года авария на электросетях затронула сразу несколько стран Западной Европы. Изначально сбой в работе систем энергоснабжения произошел в Германии – там зафиксировали резкий рост потребления энергии из-за похолодания. Из-за аварии отключились сразу две высоковольтные линии электропередач. Вслед за немцами одна за одной, как домино, лишились света и другие страны европейской сети: Франция, Италия, Испания и Бельгия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
CC BY 2.0 / Thomas Fischler / Fenghuang_20121112_488

Сильные снежные штормы в феврале 2008 года, накрывшие китайскую провинцию Хунань, лишили электроэнергию около 4,5 миллионов людей. Аномальные бури, на тот момент сильнейшие за последние 50 лет, повредили множество ЛЭП и кабелей. Во время ремонтных работ погибли 11 электриков. Чтобы полностью восстановить систему энергоснабжения, китайским специалистам потребовалось почти две недели.

Фенхуан, Китай
4 из 7

Сильные снежные штормы в феврале 2008 года, накрывшие китайскую провинцию Хунань, лишили электроэнергию около 4,5 миллионов людей. Аномальные бури, на тот момент сильнейшие за последние 50 лет, повредили множество ЛЭП и кабелей. Во время ремонтных работ погибли 11 электриков. Чтобы полностью восстановить систему энергоснабжения, китайским специалистам потребовалось почти две недели.

CC BY 2.0 / Thomas Fischler / Fenghuang_20121112_488
CC BY 2.0 / Nan Palmero / Rio de Janeiro at Night from Sugarloaf

Ураган, бушевавший в Южной Америке 10 ноября 2009 года, сильно повредил гидроэлектростанцию "Итайпу" – вторую в мире по выработке электроэнергии. Перегрузки спровоцировали аварию, которая лишила электроснабжения более 60 миллионов бразильцев и почти все население Парагвая. На время восстановительных работ почти погасли ярчайшие города Бразилии – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Рио-де-Жанейро, Бразилия
5 из 7

Ураган, бушевавший в Южной Америке 10 ноября 2009 года, сильно повредил гидроэлектростанцию "Итайпу" – вторую в мире по выработке электроэнергии. Перегрузки спровоцировали аварию, которая лишила электроснабжения более 60 миллионов бразильцев и почти все население Парагвая. На время восстановительных работ почти погасли ярчайшие города Бразилии – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

CC BY 2.0 / Nan Palmero / Rio de Janeiro at Night from Sugarloaf
CC BY-SA 2.0 / Ashwin John / Mumbai Night Lights

Почти половина населения Индии (а это около 670 миллионов человек) пострадала из-за аварии в энергосистеме 31 июля 2012 года. Из-за сбоя без света осталось население 22-х индийских штатов, остановилось железнодорожное сообщение, сотни шахтеров оказались в западне под землей, а в больницах врачам приходилось вручную поддерживать жизнь пациентов. В полном объеме последствия аварии ликвидировали 1 августа.

Мумбаи, Индия
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Почти половина населения Индии (а это около 670 миллионов человек) пострадала из-за аварии в энергосистеме 31 июля 2012 года. Из-за сбоя без света осталось население 22-х индийских штатов, остановилось железнодорожное сообщение, сотни шахтеров оказались в западне под землей, а в больницах врачам приходилось вручную поддерживать жизнь пациентов. В полном объеме последствия аварии ликвидировали 1 августа.

CC BY-SA 2.0 / Ashwin John / Mumbai Night Lights
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В 2005 году блэкаут случился и в Москве. 25 мая авария на подстанции "Чагино" спровоцировала отключение подстанции "Очаково", семи ТЭЦ на юге города и других источников питания. По цепной реакции электричество отключилось в Подмосковье, а также коснулось Тульской, Калужской и Рязанской областей. В столице встало транспортное сообщение, отключились лифты и светофоры, некоторые районы остались без воды. Полностью систему энергоснабжения подняли через сутки, всего последствия аварии затронули около 3 миллионов москвичей.

Ночная улица Новый Арбат
7 из 7

В 2005 году блэкаут случился и в Москве. 25 мая авария на подстанции "Чагино" спровоцировала отключение подстанции "Очаково", семи ТЭЦ на юге города и других источников питания. По цепной реакции электричество отключилось в Подмосковье, а также коснулось Тульской, Калужской и Рязанской областей. В столице встало транспортное сообщение, отключились лифты и светофоры, некоторые районы остались без воды. Полностью систему энергоснабжения подняли через сутки, всего последствия аварии затронули около 3 миллионов москвичей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 7

Слово "блэкаут" вошло в языковой обиход после "большого затмения Северо-Востока" в США. 9 ноября 1965 года в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, штатах Новой Англии и двух провинциях Канады на 13 часов полностью отключилось энергоснабжение. Без света и тепла остались 30 миллионов человек, а более 800 тысяч горожан оказались в ловушке в городском метрополитене. Причиной аварии назвали неправильно установленное защитное реле на одном из ЛЭП на электростанции вблизи реки Ниагара. В ту ночь обесточенный Нью-Йорк освещала только полная луна.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 7

В три часа утра 28 сентября 2008 года лишился света весь Апеннинский полуостров. Упавшее дерево повредило линию электропередачи, которая соединяла Швейцарию и Италию. Оставшиеся линии не справились с возросшей нагрузкой, и 56 миллионов итальянцев оказались без света на 16 часов.

CC BY 2.0 / Francisco Anzola / Venice at night
3 из 7

В ноябре 2006 года авария на электросетях затронула сразу несколько стран Западной Европы. Изначально сбой в работе систем энергоснабжения произошел в Германии – там зафиксировали резкий рост потребления энергии из-за похолодания. Из-за аварии отключились сразу две высоковольтные линии электропередач. Вслед за немцами одна за одной, как домино, лишились света и другие страны европейской сети: Франция, Италия, Испания и Бельгия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
4 из 7

Сильные снежные штормы в феврале 2008 года, накрывшие китайскую провинцию Хунань, лишили электроэнергию около 4,5 миллионов людей. Аномальные бури, на тот момент сильнейшие за последние 50 лет, повредили множество ЛЭП и кабелей. Во время ремонтных работ погибли 11 электриков. Чтобы полностью восстановить систему энергоснабжения, китайским специалистам потребовалось почти две недели.

CC BY 2.0 / Thomas Fischler / Fenghuang_20121112_488
5 из 7

Ураган, бушевавший в Южной Америке 10 ноября 2009 года, сильно повредил гидроэлектростанцию "Итайпу" – вторую в мире по выработке электроэнергии. Перегрузки спровоцировали аварию, которая лишила электроснабжения более 60 миллионов бразильцев и почти все население Парагвая. На время восстановительных работ почти погасли ярчайшие города Бразилии – Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

CC BY 2.0 / Nan Palmero / Rio de Janeiro at Night from Sugarloaf
6 из 7

Почти половина населения Индии (а это около 670 миллионов человек) пострадала из-за аварии в энергосистеме 31 июля 2012 года. Из-за сбоя без света осталось население 22-х индийских штатов, остановилось железнодорожное сообщение, сотни шахтеров оказались в западне под землей, а в больницах врачам приходилось вручную поддерживать жизнь пациентов. В полном объеме последствия аварии ликвидировали 1 августа.

CC BY-SA 2.0 / Ashwin John / Mumbai Night Lights
7 из 7

В 2005 году блэкаут случился и в Москве. 25 мая авария на подстанции "Чагино" спровоцировала отключение подстанции "Очаково", семи ТЭЦ на юге города и других источников питания. По цепной реакции электричество отключилось в Подмосковье, а также коснулось Тульской, Калужской и Рязанской областей. В столице встало транспортное сообщение, отключились лифты и светофоры, некоторые районы остались без воды. Полностью систему энергоснабжения подняли через сутки, всего последствия аварии затронули около 3 миллионов москвичей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Комментариями правительства Венесуэлы РИА Новости не располагает.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСШАВ мире
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