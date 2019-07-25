США расширили санкции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США ввели санкции по Венесуэле против 10 физлиц и 13 компаний, сообщило министерство финансов страны.

Санкции введены в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа от ноября 2018 года. Указ предусматривает блокировку активов золотодобывающего сектора Венесуэлы и тех, кто с ним сотрудничает, а также тех лиц, которые США считают причастными к коррупции.

В список санкций добавлена группа граждан Венесуэлы и Колумбии, а также компании из Гонконга, Колумбии, ОАЭ, Панамы и одна компания, зарегистрированная в США.

Под санкциями оказались, в частности, гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб и три пасынка президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно заявлению минфина, Сааб "организовал широкую коррупционную сеть, которая позволила бывшему (с точки зрения США - ред.) президенту Мадуро и его режиму получить значительную выгоду от импорта и распределения продовольствия в Венесуэле".

Минфин США считает, что Сааб и другие фигуранты санкционного списка получили значительную выгоду, осуществляя контракты для венесуэльского правительства по завышенным ценам. Пасынки Мадуро, по мнению американских властей, участвовали в предоставлении контрактов и распределении средств.

Комментариями правительства Венесуэлы РИА Новости не располагает.