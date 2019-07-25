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РИА Новости

Москва и Анкара ведут переговоры о производстве элементов С-400 в Турции

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва и Анкара ведут переговоры об организации лицензионного производства элементов С-400 в Турции, сообщил журналистам в четверг в Москве генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Сейчас ведем переговоры о продолжении сотрудничества по этому вопросу, в том числе и об организации лицензионного производства отдельных элементов системы в Турции", - сказал Михеев по завершении первого этапа поставок С-400 в эту страну.
Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" Турции "Рособоронэкспорт" подписал в апреле 2017 года в Москве. Он является крупнейшим экспортным контрактом компании со странами блока НАТО.
Согласно контракту, Россия поставит Турции четыре дивизиона системы ПВО С-400 на сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.
Зенитный ракетный комплекс С-400
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С-400 «Триумф»РособоронэкспортТурцияРоссияБезопасность
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