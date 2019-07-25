Гудков заявил, что МГИК оставил в силе отказ в его регистрации

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Независимый кандидат Дмитрий Гудков заявил, что Мосгоризбирком оставил в силе отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Ранее в среду жалоба Гудкова была рассмотрена рабочей группой Мосгоризбиркома, которая рекомендовала МГИК оставить жалобу об отказе в регистрации без удовлетворения.
"Справку дадут только завтра, мы только завтра сможем понять, какие подписи вернули, какие оставили недействительными. Дальше мы будем подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию. Мне вернули 157 подписей, а мне нужно минимум 500", - сказал Гудков журналистам.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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