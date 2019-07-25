Атамбаев обсудил с Путиным судьбу арестованных сподвижников

БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил журналистам в четверг по прилету из Москвы, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал тему уголовного преследования своих сподвижников.

“Мы поднимали эту тему, я очень надеюсь, что власть войдет в правовое поле и по этому вопросу”, - сказал Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым в Кремле, и подчеркнул, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".