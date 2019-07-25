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РИА Новости

Атамбаев обсудил с Путиным судьбу арестованных сподвижников

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил журналистам в четверг по прилету из Москвы, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал тему уголовного преследования своих сподвижников.
“Мы поднимали эту тему, я очень надеюсь, что власть войдет в правовое поле и по этому вопросу”, - сказал Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Атамбаевым в Кремле, и подчеркнул, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".
Атамбаев на родине подозревается в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
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Алмазбек АтамбаевВладимир ПутинРоссияВ мире
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