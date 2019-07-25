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РИА Новости

Россия планирует расширить контакты с Турцией в сфере авиации и ПВО

Вчера, 17:48
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует расширить контакты с Турцией в сфере вертолетостроения, авиации и противовоздушной обороны, заявил журналистам в четверг гендиректор компании Александр Михеев.
"Поставки С-400 укрепили не только систему ПВО Турции, но и стратегическое партнерство наших стран. У нас есть полное взаимное доверие. "Рособоронэкспорт" планирует максимально расширить контакты с турецкой стороной по реализации взаимовыгодных проектов, в том числе в области вертолетостроения, боевой авиации и средств ПВО", - сказал он.
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