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РИА Новости

Моряки с задержанного на Украине танкера вернутся в Россию через Молдавию

Вчера, 17:46
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© Фото : State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© Фото : State Border Guard Service of Ukraine
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские моряки с задержанного на Украине танкера сейчас едут на автобусе в Молдавию, откуда потом полетят в Москву, никаких обвинений им не предъявляли, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
"Я сегодня целый день нахожусь на связи со своей коллегой уполномоченным Верховной Рады Людмилой Денисовой. И последняя информация заключается в следующем: 10 моряков, граждане РФ, в настоящее время в автобусе следуют из Украины в Молдову. Они не задерживались, никаких процессуальных претензий – ни в нарушении административного, ни в нарушении уголовного, ни в нарушении гражданского права – к ним не предъявлялось. Проверили их паспорта и посадили на автобус для транспортировки в Молдову, а из Молдовы они полетят в Москву", - сказала РИА Новости Москалькова.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
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Задержание российского танкера на УкраинеЛюдмила ДенисоваТатьяна МоскальковаРоссияУкраинаВ мире
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