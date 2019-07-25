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РИА Новости

Эксперт прокомментировал окончание "эпопеи Мюллера"

Вчера, 17:45
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЮрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
Юрист Роберт Мюллер после завершения слушаний по делу о вмешательстве России в предвыборную кампанию Дональда Трампа. 21 июня 2017
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Окончание "эпопеи" с расследованием Роберта Мюллера дает президенту США Дональду Трампу шанс на осмысленный диалог с Россией по накопившимся вопросам, считает американский юрист, партнер фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
"С завершением эпопеи Мюллера президент Трамп теперь должен получить возможность участвовать в осмысленном диалоге с президентом Владимиром Путиным с тем, чтобы отношения США и России улучшились по всему спектру вопросов — от контроля над вооружениями и разгрома терроризма до открытия консульств в Сан-Франциско и Санкт-Петербурге для обслуживания российских и американских граждан", - сказал Маркс РИА Новости.
Газеты с изображением спецпрокурора Роберта Мюллера, представленные у здания Ньюзиум в Вашингтоне
Вчера, 11:42
"У политиков США ‒ богатая фантазия": зачем Роберт Мюллер ходил в конгрессБывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил в конгрессе, что Россия в 2016 году "вмешивалась" в выборы и в пользу Дональда Трампа, и в пользу Хиллари Клинтон. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnikамериканист-политолог Константин Блохин.
Мюллер в среду весь день давал показания в конгрессе по завершенному "российскому расследованию". Слушания не принесли сенсаций. Мюллер повторил выводы расследования — он не нашел достаточно свидетельств в пользу того, чтобы обосновать "сговор" между Трампом и Россией. Мюллер также не вынес решения, обвинять ли Трампа в воспрепятствовании правосудию. Бывший спецпокурор настаивал, что его выводы не означают, что Трамп был "полностью оправдан", как заявил президент.
"Показания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердили то, что уже давно было известно многим: никаких свидетельств сговора между президентом Трампом и Россией не было, потому что ничего такого не было", - сказал Маркс. Он напомнил, что, хотя Мюллер добился обвинительных приговоров против семи человек, ни одно из обвинений не было связано с предположениями о "российском сговоре".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
4 июня, 12:10
"Вмешательство" в американские выборы: кошку не нашли, комнату заперли Сенат США одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, причастным к вмешательству в американские выборы. Осталось определить, кому именно. В эфире радио Sputnik попытались разобраться в этой истории.
Ответы Мюллера ясно показали, что все расследование строилось на скандальном компрометирующем "досье" на Трампа, которое было сфабриковано по заказу предвыборного штаба Хиллари Клинтон, считает Маркс.
Он также полагает, что формат слушаний способствовал лишь политическому противоборству партий, а не установлению фактов. На слушаниях каждому конгрессмену давалось по пять минут, что не давало им углубляться в детали. Кроме того, многие депутаты конгресса использовали отведенное им время не для того, чтобы задать Мюллеру вопрос, а для того, чтобы выразить свое отношение к расследованию или для других политических заявлений.
"К сожалению, (слушания) показали, как сильно деградировали слушания в конгрессе со времени расследования по Уотергейтскому делу в 1973-74 годах. Тогда демократы, которые контролировали палату представителей, задействовали опытных судебных юристов для допроса свидетелей, а не занимались позерством в политических целях", - сказал Маркс.
Агент Мессия. Пресс-секретарь Трампа признала вмешательство в выборы
31 января, 17:46
Агент "Мессия". Пресс-секретарь Трампа признала вмешательство в выборыИзбрание Трампа, призналась Сара Сандерс – это Божий промысел. И после этого в ту ночь некто Мюллер уже не уснул.
В ходе расследования Уотергетского скандала свидетелей в конгрессе допрашивали опытные адвокаты, которым удалось добиться важных показаний против администрации Ричарда Никсона, которая применяла незаконные методы слежки против оппозиции. В конечном счете это привело к отставке Никсона. Некоторые эксперты в случае с Мюллером критиковали как демократов, так и республиканцев за нежелание доверить беседу с Мюллером профессионалам, которые могли бы оказать давление на бывшего спецпрокурора и получить от него важные сведения. В ходе слушаний в среду Мюллер около 200 раз отказывался отвечать на вопросы законодателей или же вместо ответа просил их перечитать то или иное место в отчете о расследовании.
Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также добился ряда обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, хотя обвинения не были напрямую связаны с основной темой расследования. Всего расследование предъявило обвинения более чем 30 лицам, включая ряд граждан РФ. Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования, и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. И Мюллер, и Барр подтвердили давнюю позицию минюста США, что по конституции действующему президенту в любом случае нельзя предъявить уголовные обвинения.
Госсекретарь США Майк Помпео во время слушаний в Сенате
30 апреля, 18:36
Тихое повмешательство. Помпео увидел руку Москвы в "выборах 1974-го года"Зрение госсекретаря резко обострилось. Вот он и рассмотрел нашу руку, когда она еще рукой Брежнева была. А самому Майку не было и одиннадцати. Но с тех пор он много читал. Так и сказал, что о российской угрозе в те времена узнал из книг. Жаль, не уточнил, из каких.
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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