Эксперт прокомментировал окончание "эпопеи Мюллера"

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Окончание "эпопеи" с расследованием Роберта Мюллера дает президенту США Дональду Трампу шанс на осмысленный диалог с Россией по накопившимся вопросам, считает американский юрист, партнер фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

"С завершением эпопеи Мюллера президент Трамп теперь должен получить возможность участвовать в осмысленном диалоге с президентом Владимиром Путиным с тем, чтобы отношения США и России улучшились по всему спектру вопросов — от контроля над вооружениями и разгрома терроризма до открытия консульств в Сан-Франциско и Санкт-Петербурге для обслуживания российских и американских граждан", - сказал Маркс РИА Новости.

Мюллер в среду весь день давал показания в конгрессе по завершенному "российскому расследованию". Слушания не принесли сенсаций. Мюллер повторил выводы расследования — он не нашел достаточно свидетельств в пользу того, чтобы обосновать "сговор" между Трампом и Россией. Мюллер также не вынес решения, обвинять ли Трампа в воспрепятствовании правосудию. Бывший спецпокурор настаивал, что его выводы не означают, что Трамп был "полностью оправдан", как заявил президент.

"Показания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердили то, что уже давно было известно многим: никаких свидетельств сговора между президентом Трампом и Россией не было, потому что ничего такого не было", - сказал Маркс. Он напомнил, что, хотя Мюллер добился обвинительных приговоров против семи человек, ни одно из обвинений не было связано с предположениями о "российском сговоре".

Ответы Мюллера ясно показали, что все расследование строилось на скандальном компрометирующем "досье" на Трампа, которое было сфабриковано по заказу предвыборного штаба Хиллари Клинтон, считает Маркс.

Он также полагает, что формат слушаний способствовал лишь политическому противоборству партий, а не установлению фактов. На слушаниях каждому конгрессмену давалось по пять минут, что не давало им углубляться в детали. Кроме того, многие депутаты конгресса использовали отведенное им время не для того, чтобы задать Мюллеру вопрос, а для того, чтобы выразить свое отношение к расследованию или для других политических заявлений.

"К сожалению, (слушания) показали, как сильно деградировали слушания в конгрессе со времени расследования по Уотергейтскому делу в 1973-74 годах. Тогда демократы, которые контролировали палату представителей, задействовали опытных судебных юристов для допроса свидетелей, а не занимались позерством в политических целях", - сказал Маркс.

В ходе расследования Уотергетского скандала свидетелей в конгрессе допрашивали опытные адвокаты, которым удалось добиться важных показаний против администрации Ричарда Никсона, которая применяла незаконные методы слежки против оппозиции. В конечном счете это привело к отставке Никсона. Некоторые эксперты в случае с Мюллером критиковали как демократов, так и республиканцев за нежелание доверить беседу с Мюллером профессионалам, которые могли бы оказать давление на бывшего спецпрокурора и получить от него важные сведения. В ходе слушаний в среду Мюллер около 200 раз отказывался отвечать на вопросы законодателей или же вместо ответа просил их перечитать то или иное место в отчете о расследовании.